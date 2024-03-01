В Екатеринбурге выделили средства на ремонт историко-архитектурного памятника «Городок чекистов»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Музей советского быта «Сделано в СССР» нашел новое помещение по адресу проспект Ленина, ...16.08.2012 Прокуратура провела проверку по самовольному отключению электроэнергии ТСЖ «18 городок»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. Прокуратура Свердловской области провела проверку по информации о самовольном ...09.08.2012 Движение транспорта по улицам Июльской и Чекистов будет временно перекрыто
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2012. ООО «ЭФЕС» в связи с прокладкой дренажной канализации к двум строящимся жилым домам на ...28.11.2011 Правительство РФ выделит регионам 22 млрд. рублей на капитальные ремонты и переселение из аварийного жилья
УрБК, Москва, 28.11.2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал документ о выделении субъектам РФ за ...22.10.2010 В отношении заместителя директора ООО «Фонд Радомир» Николая Мойсеенко возбуждено административное дело
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2010. В отношении заместителя гендиректора ООО «Фонд Радомир» Николая Мойсеенко возбуждено ...