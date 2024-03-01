В Екатеринбурге выделили средства на ремонт историко-архитектурного памятника «Городок чекистов»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Резервный фонд Свердловской области рассматривает вопрос о выделении средств на ремонт крыш ряда зданий, входящих в комплекс «Городок чекистов» (корпусов № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, дома № 69 на проспекте Ленина). Главным распорядителем бюджетных средств выступит Управление жилищного и коммунального хозяйства города Екатеринбург.



Для выделения бюджетных средств на ремонты необходимо согласие на проведение работ от собственников жилья.



«УК «Фонд Радомир» обслуживает корпуса № 7, 8, 13 и 14 из комплекса «Городок Чекистов». В настоящее время мы инициировали внеочередные собрания собственников жилья и делаем все возможное, чтобы люди смогли проголосовать за проведение ремонтных работ. Важно не только позаботиться о комфорте жильцов верхних этажей, но и приложить все усилия, чтобы сохранить этот памятник архитектуры», — отметил гендиректор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев.



Жилищный комбинат НКВД («Городок чекистов») был построен в 1929-1936 годах в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная. Архитекторами выступили И. П. Антонов, В. Д. Соколов, А. М. Тумбасов, А. Н. Стельмащук. Комплекс зданий является памятником культуры федерального значения.