В Екатеринбурге готовят к изданию путеводитель по объектам конструктивизма с маршрутами по Уралмашу и Втузгородку

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Власти Екатеринбурга планируют выпустить путеводитель по объектам конструктивизма, в который войдут маршруты по Уралмашу и Втузгородку. Карту с месторасположением зданий архитектурного наследия представят в рамках празднования 300-летия уральской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.



Так, издание карты-путеводителя по конструктивистским объектам вызовет интерес у туристов, уточняют власти города. Кроме того, в путеводитель войдет презентационный маршрут по центру Екатеринбурга, а также Уралмашу и Втузгородку.



По словам представителей городской администрации, жители уральской столицы предпочитают обзорные экскурсии по Екатеринбургу с посещением исторического центра города, Ельцин Центра, Храма-на-Крови, стелы Европа-Азия. Также востребованы маршруты по «Красной линии Екатеринбурга», «Фиолетовой стрит-арт линии» по объектам фестиваля «Стенограффия» и «Синей линии», созданной к 100-летию дома Романовых.



Добавим, что ранее власти Екатеринбурга представили турпроекты к 300-летию города на выставке «Интурмаркет».