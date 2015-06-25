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Организаторы фестиваля «Стенограффия» заручились поддержкой главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия», где подвели итоги 2022 года и обсудили дальнейшие планы. Градоначальник гарантировал, что окажет поддержку мероприятию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам Алексея Орлова, «Стенограффия» — это хороший пример взаимодействия творческого сообщества и городских властей. Кроме того, проект позволяет развивать креативную индустрию в уральской столице.

В юбилейный для Екатеринбурга год фестиваль пройдет в новом масштабе, отметили члены команды фестиваля Анна Клец и Дмитрий Чабанов. По результатам предварительного отбора уже выбрано 29 художников из 14 городов четырех стран. На мероприятии художники представят оригинальные арт-объекты, которые станут подарком к 300-летию столицы Урала.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят к изданию путеводитель по объектам конструктивизма с маршрутами по Уралмашу и Втузгородку. Также на карте будет указана «Фиолетовая стрит-арт линия» по объектам фестиваля «Стенограффия».

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