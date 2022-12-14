Власти Екатеринбурга на выставке «Интурмаркет» представили турпроекты к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Власти Екатеринбурга на международной выставке «Интурмаркет» представили туристические продукты города. Главной темой мероприятия стал предстоящий трехсотлетний юбилей уральской столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.
В первый день выставки местные компании представили турпродукты, которые реализуются в Екатеринбурге и регионе в рамках программы «Весенне-летний сезон 2023». Так, поступили предложения по турам в столицу Урала на три-четыре дня в честь празднования 300-летия.
«Мы рассказываем о весенне-летних предложениях, турах в Екатеринбург, городских достопримечательностях. Безусловно, всех посетителей выставки, потенциальных туристов мы приглашаем на 300-летие уральской столицы. Посетить наш прекрасный, яркий, динамичный город в юбилейный год и принять участие в праздничных, культурных и спортивных мероприятиях, которыми будет насыщено лето», — подчеркнула исполняющая обязанности директора МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик.
Посетители выставки в течение трех дней могут познакомиться с предложениями уральских туроператоров. На выставочном стенде представлены туристические компании «Тур-Урал», «Веди Групп Урал», «Отрада», «Визит Урал-Сибирь», «ЮВА», «Аркаим-Тревел», управляющая компании термальных курортов «Баден Групп» и дирекция Международного фестиваля университетского спорта.
Также на стендах размещена справочная информация и сувениры от Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Центра истории камнерезного дела имени А.К. Денисова-Уральского, Екатеринбургского зоопарка и других.
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