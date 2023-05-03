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В Екатеринбурге к 300-летию города выпустили новый путеводитель по объектам конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города выпустили новый гид-путеводитель по объектам конструктивизма. С его помощью жители и гости столицы Урала смогут сами изучать исторические здания города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Архитектура конструктивизма формирует планировку центра и прилегающих районов Екатеринбурга, являясь узнаваемым брендом города. В мегаполисе сохранены не менее 200 зданий и комплексов, построенных с 1927 до середины 1930-х годов в авангардной стилистике, называемой конструктивизмом», — говорится в сообщении.

Новая карта-путеводитель содержит обзорный туристический маршрут, который включает многофункциональные архитектурные комплексы эпохи первых пятилеток, а также конструктивистские соцгорода — Уралмаш, Втузгородок и ВИЗ. Путеводитель содержит маршруты, описание истории конструктивисткой застройки Екатеринбурга и ее специфики.

«Карта свердловского конструктивизма — это удобный способ самостоятельно изучать наследие Екатеринбурга. Во время работы над картой удалось уточнить датировки строительства зданий и имена причастных архитекторов. В целом расширено представление, куда пойти за конструктивизмом в городе. Впервые туристически значимым признан Втузгородок», — рассказал руководитель Центра авторских экскурсий Екбгуляем и Школы авторских маршрутов, исследователь Дмитрий Москвин.

Карта будет полезна индивидуальным туристам, предпочитающим самостоятельно изучать город, а также горожанам, которых интересует архитектурное наследие Екатеринбурга. Новый маршрут также добавлен в сервис 2ГИС: его можно найти на виртуальной карте города по запросу «Линия конструктивизма».

Получить карту можно будет в ТИЦ Екатеринбурга в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16, в Белой башне, в Центре фотографии «Март», а также в креативном кластере Л52.
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