В Екатеринбурге к 300-летию города выпустили новый путеводитель по объектам конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города выпустят путеводитель по объектам конструктивизма. В ...29.03.2023 Организаторы фестиваля «Стенограффия» заручились поддержкой главы Екатеринбурга Алексея Орлова
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного ...28.03.2023 В Екатеринбурге готовят к изданию путеводитель по объектам конструктивизма с маршрутами по Уралмашу и Втузгородку
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Власти Екатеринбурга планируют выпустить путеводитель по объектам конструктивизма, в ...19.08.2022 В екатеринбургском креативном кластере «Домна» сегодня открылась выставка рисунков «АРТ-География»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге сегодня на площадке креативного кластера «Домна» состоялось открытие ...19.07.2022 В креативном кластере «Домна» открылся офис Туристического информационного центра Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Офис Туристического информационного центра (ТИЦ) Екатеринбурга начал свою работу в ...