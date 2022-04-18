Компания «Уральские авиалинии» с 17 июня запустит рейс из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. С 17 июня для пассажиров компании «Уральские авиалинии» станут доступны прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск. Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, рейс Санкт-Петербург — Горно-Алтайск будет выполняться регулярно по субботам, в обратном направлении борт будет вылетать по воскресеньям. Расписание может быть изменено, актуальная информация будет также доступна на официальном сайте «Уральских авиалиний».
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