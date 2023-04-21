Число безработных на Среднем Урале составляет 15,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. По состоянию на 2 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 494 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 27 апреля число безработных составляло 15 тыс. 401 человек. Таким образом, за последние пять дней показатель вырос на 93 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,35.