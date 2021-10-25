Банк России вновь выступил против идеи «вертолетных денег»

УрБК, Москва, 02.05.2023. Банк России продолжает выступать против «вертолетных денег» как меры поддержки. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по поводу изменения ключевой ставки.
«Мы за адресную поддержку наиболее уязвимых социальных групп в периоды, когда происходит значительное падение доходов. Некоторые страны использовали что-то подобное «вертолетным деньгам», чтобы оживить спрос. Это было во время пандемии. В итоге после завершения локдаунов эти страны столкнулись с большим навесом неудовлетворенного спроса, сбережений. Ограничения со стороны предложения не позволяли производить достаточно товаров и в итоге инфляция в этих странах выросла до сорокалетних максимумов. В итоге эти деньги людям не помогли. Поэтому мы здесь свою позицию не меняем», — рассказала Э. Набиуллина в ответ на вопрос УрБК.
Также она отметила, что из-за неопределенности потребительский спрос был сдержанным. Но сейчас он оживляется, о чем свидетельствует мартовское оживление розничного кредитования. По словам председателя ЦБ, в прошлом году провал в потребительском спросе удалось компенсировать бюджетной поддержкой, предотвратив его избыточное проседание.
Уточним, что «вертолетные деньги» — это гипотетическая ситуация, при которой государство раздает гражданам деньги. Это может быстро стимулировать экономическую активность и ускорить рост потребительских цен. Но вдобавок может привести к неконтролируемому росту инфляции.
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