Банк России вновь выступил против идеи «вертолетных денег»

УрБК, Москва, 02.05.2023. Банк России продолжает выступать против «вертолетных денег» как меры поддержки. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по поводу изменения ключевой ставки.



«Мы за адресную поддержку наиболее уязвимых социальных групп в периоды, когда происходит значительное падение доходов. Некоторые страны использовали что-то подобное «вертолетным деньгам», чтобы оживить спрос. Это было во время пандемии. В итоге после завершения локдаунов эти страны столкнулись с большим навесом неудовлетворенного спроса, сбережений. Ограничения со стороны предложения не позволяли производить достаточно товаров и в итоге инфляция в этих странах выросла до сорокалетних максимумов. В итоге эти деньги людям не помогли. Поэтому мы здесь свою позицию не меняем», — рассказала Э. Набиуллина в ответ на вопрос УрБК.



Также она отметила, что из-за неопределенности потребительский спрос был сдержанным. Но сейчас он оживляется, о чем свидетельствует мартовское оживление розничного кредитования. По словам председателя ЦБ, в прошлом году провал в потребительском спросе удалось компенсировать бюджетной поддержкой, предотвратив его избыточное проседание.



Уточним, что «вертолетные деньги» — это гипотетическая ситуация, при которой государство раздает гражданам деньги. Это может быстро стимулировать экономическую активность и ускорить рост потребительских цен. Но вдобавок может привести к неконтролируемому росту инфляции.