Компания «Россети Урал» вложила более 1 млн рублей для надежности энергоснабжения северо-восточной части Горнозаводского округа

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели комплекс работ по повышению надежности энергоснабжения северо-восточной части Горнозаводского округа. На эти цели было направлено более 1 млн руб., сообщает пресс-служба энергетической компании.
Так, энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» произвели укрепление фундаментов опор на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Салда — Ясашная 1».
Данная трасса ЛЭП проходит по заболоченной лесной местности. Чтобы снизить воздействие ветровых нагрузок на провод и стойку опоры, а также предотвратить наклон опор, специалисты произвели обваловку и установку ригелей на 17 опорах. Кроме того, энергетики выполнили расчистку трассы ЛЭП от поросли на площади 15,5 га.
Выполненные работы позволят повысить надежность энергоснабжения сельских населенных пунктов двух городских округов — Верхнесалдинского и Нижняя Салда.
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» завершили ...07.03.2023 Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» наладили электроснабжение в поселке под Нижним Тагилом
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили ...25.11.2022 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Энергетики Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...21.10.2022 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели освещение в парки Нижней Туры и Лесного
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением новые ...26.05.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» направил более 2 млн рублей на повышение качества обслуживания жителей села в Каменском городском округе
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» повысили качество и надежность ...