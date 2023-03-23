Компания «Россети Урал» вложила более 1 млн рублей для надежности энергоснабжения северо-восточной части Горнозаводского округа

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели комплекс работ по повышению надежности энергоснабжения северо-восточной части Горнозаводского округа. На эти цели было направлено более 1 млн руб., сообщает пресс-служба энергетической компании.



Так, энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» произвели укрепление фундаментов опор на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Салда — Ясашная 1».



Данная трасса ЛЭП проходит по заболоченной лесной местности. Чтобы снизить воздействие ветровых нагрузок на провод и стойку опоры, а также предотвратить наклон опор, специалисты произвели обваловку и установку ригелей на 17 опорах. Кроме того, энергетики выполнили расчистку трассы ЛЭП от поросли на площади 15,5 га.



Выполненные работы позволят повысить надежность энергоснабжения сельских населенных пунктов двух городских округов — Верхнесалдинского и Нижняя Салда.