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Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» улучшили электроснабжение в пяти поселках вблизи Верхней Салды

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» завершили зимний этап работ на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Пятилетка-Басьяновка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам специалистов, задача энергетиков — провести работы в период низких температур, так как из 31 км общей протяженности трассы ЛЭП более 26 км проходят по сильно заболоченной местности.

Так, на энергообъекте заменили ключевые элементы линии — изоляторы, дефектные опоры и раскосы. Кроме того, энергетики выполнили расчистку трассы ЛЭП от поросли и угрожающих деревьев на площади 9,5 ГА.

Как отмечают представители компании, в результате выполненных работ повышена надежность энергоснабжения пяти поселков Верхнесалдинского городского округа с общим количеством населения 1,5 тыс. человек, для которых ВЛ 110 кВ «Пятилетка-Басьяновка» является единственным источником энергоснабжения.

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