Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» улучшили электроснабжение в пяти поселках вблизи Верхней Салды

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» завершили зимний этап работ на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Пятилетка-Басьяновка». Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам специалистов, задача энергетиков — провести работы в период низких температур, так как из 31 км общей протяженности трассы ЛЭП более 26 км проходят по сильно заболоченной местности.
Так, на энергообъекте заменили ключевые элементы линии — изоляторы, дефектные опоры и раскосы. Кроме того, энергетики выполнили расчистку трассы ЛЭП от поросли и угрожающих деревьев на площади 9,5 ГА.
Как отмечают представители компании, в результате выполненных работ повышена надежность энергоснабжения пяти поселков Верхнесалдинского городского округа с общим количеством населения 1,5 тыс. человек, для которых ВЛ 110 кВ «Пятилетка-Басьяновка» является единственным источником энергоснабжения.
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили ...15.02.2023 Специалисты «Свердловэнерго» улучшили надежность электроснабжения для 5 тыс. жителей в районе Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...24.11.2021 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» направили более 2 млн рублей для развития электросетевой инфраструктуры города Богдановича
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Энергетики Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...26.03.2021 Энергетики компании «Россети Урал» отремонтировали воздушную ЛЭП в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...26.11.2012 4 населенных пункта в Свердловской области остались без электричества из-за аварии на сетях «Свердловэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2012. ОАО «Свердловэнерго» оставило без электричества более 700 человек в Невьянском ...