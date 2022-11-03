Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» наладили электроснабжение в поселке под Нижним Тагилом

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Быньговский — Лёвиха». Об этом сообщает пресс-служба компании.



По словам специалистов, проведение работ на данном энергообъекте возможно только в период низких температур, так как трасса ЛЭП проходит по заболоченной местности, труднодоступной для прохождения спецтехники и доставки материалов.



«В сжатые сроки специалисты Невьянского, Верхнетуринского и Верхнесалдинского районов электрических сетей произвели замену 15 железобетонных опор, изоляторов и сцепной арматуры», — говорится в сообщении.



Отмечается, что высота установленных железобетонных опор составляет 16 м, для доставки таких габаритных конструкций на место работ энергетики привлекают специальную технику — опоровозы. Также при проведении работ были использованы автокраны, бурильная машина, автовышка и лесовоз.



Линия электропередачи является одним из источников энергоснабжения крупного поселка Лёвиха Кировградского городского округа. Численность постоянных жителей поселка и многочисленных дачников составляет порядка 4 тыс. 600 человек.