Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 17,8%, с начала этого года — снизился на 0,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Самые высокие ставки по аренде частных домов предлагаются в Москве (72,6 тыс. руб.), ЯНАО (70,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (60 тыс. руб.), Московской области (58,9 тыс. руб.) и Приморском крае (56,8 тыс. руб.).
При этом, согласно исследованию, сильнее всего за год выросла стоимость аренды частных домов в Удмуртии (на 84,7%), Брянской (на 75,8%), Амурской (на 65,2%), Костромской (на 63,2%) областях и Пермском крае (на 61,5%).
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