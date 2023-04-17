УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 17,8%, с начала этого года — снизился на 0,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Самые высокие ставки по аренде частных домов предлагаются в Москве (72,6 тыс. руб.), ЯНАО (70,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (60 тыс. руб.), Московской области (58,9 тыс. руб.) и Приморском крае (56,8 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию, сильнее всего за год выросла стоимость аренды частных домов в Удмуртии (на 84,7%), Брянской (на 75,8%), Амурской (на 65,2%), Костромской (на 63,2%) областях и Пермском крае (на 61,5%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.04.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов за два года выросла на 32%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,7 млн ...

02.09.2022 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...

27.09.2021 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 40 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...

12.11.2020 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 37 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...

12.11.2020 Аренда частных домов в Челябинской области за год подорожала на 33,5%

УрБК, Челябинск, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в октябре ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.107.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей07.04.2023В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей
Архив новостей
Май 2023 (34)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18