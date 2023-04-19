Официальный курс доллара США снизился на 1,05 руб., евро — на 1,8 руб.

УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,05 руб., до 80,51 руб., евро — на 1,83 руб., до 88,37 руб.