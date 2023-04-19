Официальный курс доллара США снизился на 1,05 руб., евро — на 1,8 руб.

УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,05 руб., до 80,51 руб., евро — на 1,83 руб., до 88,37 руб.
УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2023 года. Курс долл. ...19.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2023 года. Курс долл. ...14.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., евро вырос на 24 коп.
УрБК, Москва, 14.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2023 года. Курс долл. ...13.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 13.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2023 года. Курс долл. ...11.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 11.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2023 года. Курс долл. ...