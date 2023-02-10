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Вчера, 12:18

В Свердловской области отремонтировали участок развязки на съезде с Серовского тракта

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в течение двух дней был отремонтирован участок развязки на спуске с Серовского тракта и повороте на Среднеуральск. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» и. о. главы Среднеуральска Алексей Стасенок.

«В короткие сроки было выделено финансирование и проведены работы. Теперь отремонтированный участок развязки стал намного более безопасным», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы прошли после обращения к министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову.

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