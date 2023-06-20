Главой Среднеуральска избран Алексей Стасёнок

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей ...22.05.2023 В Свердловской области назначены члены комиссии по отбору кандидатов на должность главы Среднеуральска
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на ...04.05.2023 В Среднеуральске стартовал конкурс по отбору кандидатов на пост главы городского округа
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Среднеуральске объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы городского округа. ...29.05.2017 Глава администрации Верхней Пышмы ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2017. Глава администрации Верхней Пышмы Владимир Чирков на заседании городской думы объявил ...22.09.2010 Депутаты Думы Верхнесалдинского ГО приняли отставку главы округа Николая Тихонова
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2010. Депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа приняли отставку главы городского ...