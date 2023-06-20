Главой Среднеуральска избран Алексей Стасёнок

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Пост главы городского округа Среднеуральск занял Алексей Стасёнок. Такое решение было принято депутатами городской думы 28 сентября 2023 года. За его кандидатуру проголосовали все народные избранники.



«Алексей Стасёнок станет новым главой городского округа Среднеуральск. Депутаты городской думы выбрали его из двух кандидатов после нескольких конкурсных этапов», — говорится в сообщении на официальном сайте городской думы.



Алексей Стасёнок был назначен заместителем главы Среднеуральска, после того как в феврале 2023 года ушел с должности главы Нижней Туры. Далее он стал и. о. главы городского округа, после того как предыдущий глава Александр Ковальчик сложил с себя полномочия.