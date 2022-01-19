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В Среднеуральске стартовал конкурс по отбору кандидатов на пост главы городского округа

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Среднеуральске объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы городского округа. Об этом объявила местная гордума. Первый этап конкурса состоится 11 сентября 2023 года. Прием документов продлится до 19 июня.

Подать заявку могут граждане, достигшие 21 года, имеющие высшее образование и профессиональные знания и навыки в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции. Также требуются профессиональные навыки руководящей работы и стаж такой работы минимум в три года. Кандидат не должен иметь ограничений на право быть избранным.

Уточним, что 30 марта городская дума Среднеуральска приняла отставку предыдущего главы Александра Ковальчика. Сейчас исполняющим обязанности главы является его бывший первый заместитель Алексей Стасёнок.

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