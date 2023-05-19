Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей Стасёнок обсудили социально-экономическое развитие города

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей Стасёнок провели рабочую встречу, посвященную социально-экономическому развитию муниципалитета. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
«Планы ввода жилья должны учитывать развитие социальной инфраструктуры — строительство школ, детских садов, создание парков и так далее. Это все необходимо планировать, при необходимости корректируя генеральный план развития города. Только такой подход позволит сделать город привлекательным для жизни и конкурентоспособным не только по отношению к Верхней Пышме, но и к Екатеринбургу», — отметил Е. Куйвашев.
Среди актуальных потребностей жителей Среднеуральска — создание новых мест в школах. В городе планируется построить современное образовательное учреждение на 1,2 тыс. мест. Предполагается, что на это будут выделены средства из областного бюджета. Для этого администрация города в ближайшее время намерена начать разработку проекта.
«За время, которое я работаю в муниципалитете, я вижу, что одной из самых значимых для людей проблем является наполняемость школ, наличие двухсменного режима в их работе», — отметил Алексей Стасёнок.
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