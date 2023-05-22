В Свердловской области назначены члены комиссии по отбору кандидатов на должность главы Среднеуральска

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Среднеуральск. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона.



В комиссию вошли первый заместитель руководителя аппарата губернатора — директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, советник заместителя губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Елена Омарова, замдиректора департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Наталья Соколова, и.о. управляющего администрацией Западного управленческого округа региона Андрей Язьков. Еще четырех членов комиссии назначает городская дума Среднеуральска.



Напомним, что 30 марта городская дума Среднеуральска приняла отставку предыдущего главы Александра Ковальчика. Сейчас исполняющим обязанности главы является его бывший первый заместитель Алексей Стасёнок. До 19 июня будет идти прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы городского округа.