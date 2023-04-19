УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:03

Банк России улучшил прогноз по инфляции до 4,5-6,5%

УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 5-7% до 4,5-6,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Увеличение текущих темпов прироста цен сдерживалось рядом факторов. С одной стороны, это продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой стороны, это высокий уровень запасов по ряду товарных групп и в целом умеренная динамика потребительского спроса. На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен», — говорится в сообщении.

В Банке России отмечают, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно будет 4% из-за эффекта высокой базы 2022 года. В дальнейшем она будет расти из расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.04.2023 Центробанк заявил о снижении годовой инфляции в России до 3,15%

УрБК, Москва, 19.04.2023. Годовая инфляция в России снизилась до 3,15%. Об этом рассказали специалисты департамента ...

18.04.2023 Банк России ожидает снижение темпов годовой инфляции в апреле

УрБК, Москва, 18.04.2023. Банк России ожидает, что годовая инфляция замедлится в апреле, но будет повышаться в ...

12.10.2022 МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2022 году до 3,4%

УрБК, Москва, 12.10.2022. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по снижению валового внутреннего продукта ...

17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год

УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...

29.04.2022 Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2022 году на 8-10%

УрБК, Москва, 29.04.2022. Банк России ожидает, что в 2022 году ВВП России сократится на 8-10%. Снижение будет в ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18