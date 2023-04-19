Банк России улучшил прогноз по инфляции до 4,5-6,5%

УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 5-7% до 4,5-6,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Увеличение текущих темпов прироста цен сдерживалось рядом факторов. С одной стороны, это продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой стороны, это высокий уровень запасов по ряду товарных групп и в целом умеренная динамика потребительского спроса. На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен», — говорится в сообщении.



В Банке России отмечают, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно будет 4% из-за эффекта высокой базы 2022 года. В дальнейшем она будет расти из расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления.