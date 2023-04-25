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Вчера, 14:21

Шри-Ланка не станет открывать консульство в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Шри-Ланка не будет открывать консульство в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны.

«Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге. В настоящее время в Екатеринбурге работает почетный консул — депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов», — говорится в сообщении.

Уточним, что ранее в СМИ со ссылкой на посла Шри-Ланки в России Джаниты Абейвикрема Лиянаге появилась информация о планах открытия консульства в Свердловской области.

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