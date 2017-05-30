Почетный консул Италии в Екатеринбурге принял участие в мероприятии ресторана «Святые макаронники»

На фото почетный консул Роберто Д’Агостино (слева) и владелица ресторана Ирина Орехова (в центре). Фотограф Павел Ребрук

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д’Агостино принял участие в мероприятии семейного ресторана «Святые макаронники» (ул. Малышева, 31к). Он поздравил екатеринбурженку, которая заказала юбилейную, десятитысячную пиццу в заведении. Женщина также получила сертификат на 25 любых пицц от ресторана.Напомним, что заведение открылось всего пять месяцев назад — в феврале 2025 года. Шеф-повар ресторана Владимир Худолеев рассказал, что гости чаще всего заказывают пиццу «Карбонара».Владелица ресторана Ирина Орехова ожидает, что уже в сентябре заведение может отпраздновать очередное значимое событие — двадцатитысячную приготовленную пасту.