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Сегодня, 11:41

Почетный консул Италии в Екатеринбурге принял участие в мероприятии ресторана «Святые макаронники»

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д’Агостино принял участие в мероприятии семейного ресторана «Святые макаронники» (ул. Малышева, 31к). Он поздравил екатеринбурженку, которая заказала юбилейную, десятитысячную пиццу в заведении. Женщина также получила сертификат на 25 любых пицц от ресторана.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге принял участие в мероприятии ресторана «Святые макаронники»
На фото почетный консул Роберто Д’Агостино (слева) и владелица ресторана Ирина Орехова (в центре). Фотограф Павел Ребрук

Напомним, что заведение открылось всего пять месяцев назад — в феврале 2025 года. Шеф-повар ресторана Владимир Худолеев рассказал, что гости чаще всего заказывают пиццу «Карбонара».

Владелица ресторана Ирина Орехова ожидает, что уже в сентябре заведение может отпраздновать очередное значимое событие — двадцатитысячную приготовленную пасту.
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