Почетный консул Италии в Екатеринбурге принял участие в мероприятии ресторана «Святые макаронники»

В 17.30 в отеле в Екатеринбурге в отеле Хайят Ридженси (ул. Ельцина, бальный зал) состоится встреча иностранного ...05.06.2013 В Екатеринбурге новым почетным консулом Италии стал Роберто Д’Агостино
УрБК, Москва, 05.06.2013. Новым почетным консулом Италии в Екатеринбурге назначен Роберто Д’Агостино. Вчера он был ...04.06.2013 Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино: Екатеринбург — очень сильная кандидатура на проведение «ЭКСПО-2020»
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и почетный консул Италии в ...05.07.2012 Сотрудник ресторана «Сушкоф», больной сальмонеллезом, отказался от госпитализации
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2012. Повар ресторана «Сушкоф», заболевший сальмонеллезом, отказался от госпитализации и ...19.07.2010 Президент Группы компаний «ЛОРАН Хай стайл» Валерий Лоран: Ресторан КЭФ не продан
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2010. Президент Группы компаний «ЛОРАН Хай стайл», владелец ресторана «КЭФ». Валерий Лоран ...