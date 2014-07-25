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Вчера, 14:42

В Свердловской области планируется открытие консульства Шри-Ланки

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в России профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге, сообщает ТАСС.

«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — рассказала посол во время Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

Также накануне стало известно о планах открыть в уральской столице консульство Казахстана.

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