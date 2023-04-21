Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 5 коп.

УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 6,73 коп., до 81,56 руб., евро вырос на 5,87 коп., до 90,20 руб.