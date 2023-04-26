В Екатеринбурге создали буклет про Шигирскую коллекцию

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге выпустили буклет, посвященный Шигирской коллекции. Отдельное внимание в нем уделено самому знаменитому экспонату коллекции — Большому Шигирскому идолу, возраст которого составляет 11 тыс. лет.
«Шигирская коллекция — одна из самых известных археологических коллекций России — включает собрание уникальных древних изделий из органических материалов (дерева, кости, рога), сохраняющихся крайне редко, только при определенных температурно-влажностных условиях. На большой части территории Евразии такие предметы не найдены до сих пор», — говорится в буклете, который подготовила главный научный сотрудник Свердловского краеведческого музея Светлана Савченко.
В буклете можно увидеть фото таких артефактов, как деревянная голова Малого Шигирского идола, костяной кинжал с орнаментом, навершие жезла в форме головы лося из рога, ложка «Плывущая уточка» из дерева, деревянная скульптура «Голова медведя». Возраст некоторых объектов, по оценкам исследователей, сопоставим с возрастом главного объекта коллекции и составляет от восьми до 11 тысячелетий.
«Близкие аналогии Большому Шигирскому идолу до настоящего времени не найдены. На сегодняшний день он является самой крупной и древнейшей монументальной деревянной скульптурой в мире, выдающимся ключевым артефактом для понимания сложного духовного мира населения каменного века лесной зоны Евразии», — сказано в материалах буклета.
Большой Шигирский идол и экспонаты коллекции «Шигирской кладовой» находятся в фондах Свердловского областного краеведческого музея. Ознакомиться с коллекцией можно по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10, Музей истории и археологии Урала.
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