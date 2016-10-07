УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге 27 апреля состоится конференция «Единый день туризма». В мероприятии примут участие представители 10 национальных офисов по туризму, восемь субъектов РФ и муниципальные образования Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации туризма (УАТ).
Мероприятие будет приурочено к Единому дню туризма, который будет отмечаться второй год подряд. В год 300-летия уральской столицы партнером празднования выступит администрация города Екатеринбурга.
Также 27 апреля планируется открытие художественной выставки «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города». Будут представлены работы М. Брусиловского, В. Воловича, Г. Мосина, М. Сажаева и ряда уральских авангардистов.
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