На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с лесным пожаром и сильным задымлением. Об этом сообщается в Telegram-канале свердловского Управления ГИБДД.



«Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным», — говорится в сообщении.





Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области



Экипажи ДПС дежурят на подъездах к перекрытому участку. Водителям предлагают объехать этот отрезок по автодороге Коптелово — Костино — Невьянское.