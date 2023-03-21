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Вчера, 16:19

На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На участке трассы Нижняя Синячиха — Ирбит с 31 по 35 км перекрыто движение в связи с лесным пожаром и сильным задымлением. Об этом сообщается в Telegram-канале свердловского Управления ГИБДД.

«Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным», — говорится в сообщении.

На трассе под Ирбитом перекрыто движение из-за пожара и дыма
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Экипажи ДПС дежурят на подъездах к перекрытому участку. Водителям предлагают объехать этот отрезок по автодороге Коптелово — Костино — Невьянское.

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