Специалисты филиала ПАО «Россети» в течение года установят около 150 дистанционных распорок для защиты ЛЭП Южного Урала от ветра

УрБК, Челябинск, 25.04.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали установку дистанционных распорок на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) Челябинской области. Всего в течение года в регионе, где проживает более 3,4 млн человек, а также находится ряд крупных промышленных предприятий, будет установлено около 150 единиц устройств на шести магистральных ЛЭП, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетической компании.
Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию. Новое оборудование позволит предотвратить повреждение проводов при ветровых нагрузках, что повысит надежность передачи электроэнергии потребителям Южного Урала.
В настоящее время работы по установке дистанционных распорок завершены на ЛЭП 220 кВ «Троицкая ГРЭС — Южноуральская ГРЭС». Также в течение года особое внимание энергетиков будет уделено ЛЭП 500 кВ, которые участвуют в передаче электроэнергии в Казахстан и в Оренбургскую область. На ЛЭП 500 кВ «Костанайская — Челябинская» и «Ириклинская ГРЭС — Магнитогорская» установят наибольшее количество распорок.
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