Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году оштрафовал организации более чем на 5 млн рублей за нарушения гигиены труда

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В 2022 году в Свердловской области количество выявленных случаев профессиональных заболеваний выросло на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В частности, зарегистрировано 180 случаев профпатологий (в 2021 году — 149 случаев), в том числе 36 случаев у женщин (в 2021 году — 42 случая).



Среди муниципалитетов региона лидерами по числу выявленных случаев профзаболеваний стали Североуральский городской округ (70 случаев), Нижний Тагил (16) и Екатеринбург (7).



В разрезе видов экономической деятельности наиболее часто случаи профпатологий фиксировались в сферах добычи полезных ископаемых (75 случаев), обрабатывающих производств (32), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (21).



Всего в результате надзорной деятельности, связанной с гигиеной труда, в 2022 году было наложено 219 штрафов на сумму 5 млн 029 тыс. 200 руб.