Филиал ПАО «Россети» повысил надежность перетока мощностей между энергосистемами Урала и Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опоры на новые железобетонные на системообразующей линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Курган — Беркут». Проведенные работы поспособствуют росту надежности транзита электроэнергии между Уралом и Западной Сибирью, сообщает пресс-служба компании.



Трасса ЛЭП расположена в болотистой местности, поэтому работы выполнялись при отрицательных температурах, когда промерз грунт. За счет этого удалось доставить на место перестановки опор специальную технику. Подготовка к этому стартовала еще в январе, шла «наморозка» подъездных путей и строительной площадки, периодически проверялась глубина промерзания почвы.



В процессе работ энергетики использовали технологию с применением бетона высокой прочности и полимерных материалов. Это повышает устойчивость опоры при ветровых нагрузках и минимизирует риски возможных технологических нарушений.



Воздушная линия 500 кВ «Курган — Беркут» протяженностью 154 км является связующим звеном между энергосистемами Урала и Западной Сибири и энергосистемой Центрального региона.