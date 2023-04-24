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24.04.2023

В «МРСК Урала» изменился состав правления

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») провел заочное заседание, в ходе которого была изменена структура правления. Об этом сообщается на сайте компании.

Совет директоров прекратил полномочия члена правления, главного советника гендиректора ОАО «МРСК Урала» Александра Кривякова. При этом в обновленный состав вошел заместитель гендиректора ОАО «МРСК Урала» по реализации услуг Дмитрий Михеев. В данный момент в правление входят шесть человек.

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