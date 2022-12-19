Директор филиала «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов вошел в состав комитета по энергетике СОСПП

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. На прошлой неделе состоялось заседание комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в 2023 году. В ходе него было принято решение принять в состав комитета новых участников: директора компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константина Кононова и главного конструктора, директора ОПНН по РПКО АО «РиМ» Александра Кабакова.
Как сообщает пресс-служба компании «Россети Урал», на заседании присутствовали более 80 человек — директора, главные инженеры, конструкторы крупнейших энергетических компаний Екатеринбурга и Свердловской области, Новосибирска, Ставрополя, а также представители органов государственной власти и сферы образования. Кроме того, порядка 30 представителей делового сообщества присутствовали онлайн. Участников совещания от имени принимающей стороны поприветствовал заместитель главного инженера, начальник технического управления «Россети Урал» — «Екатеринбург» Иван Орлов.
Так, в начале заседания были подведены итоги работы комитета за прошлый год и утвержден план на 2023. Затем с докладами выступили руководители компаний «Прософт-системы», «РСГ-Инженерная инфраструктура», «СЗТТ», ОНПП по РПКО АО «РиМ», «Электротехнические заводы «Энергомера» и других. Выступающие презентовали свои продукты, обменивались опытом, обсуждали инновационные разработки и перспективы развития энергетической отрасли.
Один из докладов представил коллегам начальник службы релейной защиты и автоматики компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Андрей Кадуйский. По его словам, совместно с отечественными предприятиями-производителями сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» проводят разработки схемных решений для замены микропроцессорных устройств РЗА иностранного производства на класс напряжения 110-220 кВ.
«Наши разработки могут применяться для замены иностранных образцов оборудования. При этом существует необходимость согласований данных решений по устройствам РЗА на класс напряжения 110-220 кВ с различными субъектами электроэнергетики», — подчеркнул А. Кадуйский.
В завершение встречи гости побывали на экскурсии на главном диспетчерском щите «Россети Урал» — «Екатеринбург».
Заместитель председателя комитета Владимир Шилов отметил, что на сегодняшний день в России практически нет подобных общественных объединений для обмена опытом в сфере энергетики.
«Мы рады вас принимать, выслушивать ваши предложения, помогать продвигать новые идеи, инициативы, которые здесь рассматриваются. Тем самым мы вносим свой вклад в повышение активности нашей экономики, в укрепление ее независимости, выполняем социальную функцию в обществе», — резюмировал В. Шилов и призвал к активному дальнейшему сотрудничеству.
Напомним, что комитет по энергетике СОСПП создан в 2007 году в целях установления конструктивного диалога между членами сообщества, деловыми, научными и гражданскими объединениями, органами государственной власти. Площадка комитета предоставляет возможность представителям профессионального сообщества презентовать новые разработки, знакомиться с современными техническими решениями, а также создавать условия для установления связей между бизнесом, наукой, образованием, различными ветвями власти.
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