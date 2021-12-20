ЦБ отмечает ускорение реализации инфраструктурных проектов в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) с начала года выросли темпы реализации проектов по строительству и модернизации дорожной сети, созданию складской, логистической и распределительной инфраструктуры. Об этом сообщает Банк России в своем докладе о состоянии экономики в регионах.
Во всех субъектах УрФО идет активное строительство и модернизация дорожной сети. Например, в Курганской области планируется привести к нормативу минимум 330 км дорог регионального и местного значения. В Тюменской области отремонтируют 140 дорожных участков протяженностью 202 км.
«Активизация инфраструктурного строительства способствует расширению внутреннего спроса на широкий спектр продукции производственно-технического назначения, что будет поддерживать восстановление выпуска в смежных отраслях», — говорится в сообщении.
В ряде регионов стартовало строительство распределительных и складских мощностей операторов крупных маркетплейсов. Также идет работа по увеличению мощности открытого в конце прошлого года транспортно-логистического центра в Свердловской области. В Челябинской области запланировано открытие таможенного склада, который станет центром для параллельного импорта и консолидации агропродукции из приграничных регионов Казахстана для ее отправки в страны Азии и Персидского залива.
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