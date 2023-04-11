Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-образовательную программу для посетителей на выходные

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в ближайшие выходные по традиции пройдет ряд развлекательно-образовательных мероприятий для посетителей. Часть из них будет организована специально для детей, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Так, 22 апреля, в субботу, в 15.00 в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 пройдет мастер-класс «Бумажный театр марионетки», который будет интересен детям в возрасте от шести лет. Мероприятие проведет уральская художница Оксана Анчарова. В ходе занятия ребята будут придумывать и мастерить кукол-марионеток, а после для них пройдет небольшой спектакль. Для участия необходима регистрация.
В воскресенье, 23 апреля, в 12.00 в здании центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11 пройдет музейное занятие «Очарование природы» для детей в возрасте от пяти лет. Сотрудник музея Анастасия Лапина проведет для ребят прогулку по обновленной экспозиции Западноевропейского искусства. Детям расскажут, какие существуют поджанры пейзажа и какая природа больше всего вдохновляла художников XIV-XIX веков. В конце ребятам предложат самостоятельно нарисовать весеннюю картину.
Для детей в возрасте от десяти лет в 14.00 в той же локации пройдет собрание клуба любителей музея «Мир Михаила Назарова». Анастасия Лапина познакомит ребят с творчеством современного художника, а затем проведет мастер-класс по техникам рисования.
Для взрослых посетителей музея в субботу, 22 апреля, в 15.00 в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет очередная встреча из цикла интерактивных занятий Arts&Crafts! Участникам встречи о наивном искусстве расскажет приглашенный лектор сотрудник Музея наива Елена Тимошенко. В конце мероприятия пройдет мастер-класс по созданию картины на стекле. Для участия обязательна предварительная регистрация. Оплатить участие также можно Пушкинской картой.
А в воскресенье, 23 апреля, в 14.00 в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет творческая встреча «Петербург музыкальный». Мероприятие проводится в рамках выставки «Столичная панорама» из собрания Государственного Эрмитажа. В исполнении учащихся и педагогов детской музыкальной школы им. М.И. Глинки прозвучит инструментальная и вокальная музыка Шумана, Шуберта, Диабелли, Глинки, Глазунова и Чайковского.
Напомним, что здание ЕМИИ на улице Вайнера, 11 было реконструировано компанией «Атомстройкомплекс» и открылось летом 2021 года. Здесь, помимо постоянной экспозиции, представляют гастрольные выставки из Государственного Эрмитажа, с которым ЕМИИ осуществляет тесное сотрудничество на протяжении многих лет.
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