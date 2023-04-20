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Вчера, 14:03

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,1%

УрБК, Москва, 21.04.2023. По состоянию на 11.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 640 пунктов. С момента открытия торгов 21 апреля этот показатель вырос на 0,09%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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