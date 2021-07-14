Уральские таможенники в I квартале направили в федеральный бюджет 16 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. За I квартал 2023 года уральские подразделения таможни направили в федеральный бюджет почти 16 млрд руб. Это составило 129% от планового показателя и на 150 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Почти 98% таможенных платежей администрируется Уральской электронной таможней. Среди таможен фактического контроля больше всего средств перечислила Екатеринбургская таможня — более 300 млн руб. В то же время таможенники из Тюмени перевыполнили план в 3,5 раза.
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