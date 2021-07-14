Уральские таможенники в I квартале направили в федеральный бюджет 16 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. Екатеринбургская таможня в I полугодии 2021 года перечислила в федеральный бюджет около ...

Екатеринбургская таможня в I полугодии перечислила в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. С начала года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет 36 млрд руб., 80%, или 29 ...

С начала года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2020. Таможни Уральского федерального округа с начала 2020 года собрали с предпринимателей ...

С начала 2020 года уральские предприниматели выплатили таможням почти 20 млрд руб. за ввоз товаров

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. По итогам работы за июль 2012 года Тюменская таможня перечислила в федеральный бюджет ...

В I полугодии Ямало-Ненецкая таможня перечислила в федеральный бюджет на 15,32 % больше, чем за аналогичный период прошлого года

УрБК, ЯНАО, 03.07.2012. По итогам первого полугодия 2012 года Ямало-Ненецкой таможней в доходную часть бюджета, ...