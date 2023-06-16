В Екатеринбурге осудили директора коммерческой компании за неуплату таможенных платежей на 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни выявили попытку уральского бизнесмена уклониться от ...09.02.2023 Менеджер из Екатеринбурга оштрафован на 400 тыс. рублей за уклонение от таможенных платежей на 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. менеджера коммерческой ...17.03.2022 В Екатеринбурге осужден сотрудник предприятия УГМК за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 11,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тыс. руб. сотрудника ...04.03.2020 Сотрудники Кольцовской таможни раскрыли схему нелегального импорта стоматологического оборудования на 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Сотрудники Кольцовской таможни раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей ...01.07.2019 С директора компании «АзияТрансСервис» взыскано более 5,9 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По иску Серовской транспортной прокуратуры С директора компании «АзияТрансСервис» ...