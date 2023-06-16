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В Екатеринбурге осудили директора коммерческой компании за неуплату таможенных платежей на 33 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Екатеринбурге директор коммерческой организации по решению суда была осуждена на 18 месяцев лишения свободы. Женщина обвинялась в неуплате таможенных платежей на общую сумму 33 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, представители государственного предприятия заказали покупку в Евросоюзе и доставку на Урал станка для машиностроения через компанию обвиняемой. Заказчик оплатил полную стоимость оборудования с учетом таможенных платежей. Однако женщина поделила станок на пять частей и провезла через границу отдельными партиями без уплаты пошлины. Кроме того, детали станка доставлялись разными маршрутами с помощью поддельных документов и подставных организаций стран ближнего и дальнего зарубежья. Покупателю станок представили в собранном виде.

«При расследовании преступления оперативникам удалось обнаружить сохранившиеся доказательства на территории Казахстана и Беларуси, где осуществлялось недостоверное декларирование частей станка. Таможенники доказали умысел и факт уклонения от уплаты 33 млн руб. таможенных платежей, которые директор перечислила в федеральный бюджет в полном объеме еще в ходе расследования», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

При рассмотрении апелляции вышестоящий суд отменил срок лишения свободы из-за давности совершения преступления и преклонного возраста осужденной.
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