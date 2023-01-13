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На ПНТЗ установили три новых станка для улучшения работы цеха по обслуживанию оборудования

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) установил три новых станка, что позволило улучшить качество продукции ремонтно-механического цеха.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ленточнопильный, токарно-винторезный и радиально-сверлильный станки предназначены для изготовления запасных частей оборудования для основных цехов ПНТЗ, а также сменного инструмента. Так, ленточнопильный станок используется для порезки стальной заготовки под углом ноль, 45 и 60 градусов.

На ПНТЗ установили три новых станка для улучшения работы цеха по обслуживанию оборудования
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

«Новая установка позволяет автоматизировать часть операций, а также обеспечить высокую точность заданных параметров реза. Ранее процесс осуществляли только вручную на оборудовании газопламенной резки», — говорится в сообщении.

Токарно-винторезный станок предназначен для обработки вращающихся деталей, сверления, расточки, нарезания резьбы. Его внедрение повысит качество изготавливаемых деталей и увеличит производительность. Третий станок позволяет сверлить отверстия диаметром до 50 мм и нарезать внутреннюю резьбу, он также оснащен автоматизированным управлением, что повышает безопасность труда и облегчает работу сотрудников.

«Ремонтно-механический цех ПНТЗ ежегодно выпускает около пяти тысяч тонн запчастей, сменного оборудования и трубопрокатного инструмента для производственных подразделений завода. От точности размеров деталей, которые изготавливает цех, зависит качество трубной продукции. Обновление станочного парка призвано поддержать высокие стандарты производства завода, инвестиции в проект составили около 7,5 млн рублей», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее в ремонтно-механическом цехе запустили современную наплавочную установку для восстановления деталей прокатных станов и кранового сменного оборудования. Подразделение на протяжении 90 лет обеспечивает работоспособность агрегатов и дает возможность значительно сократить расходы на закупку запчастей и инструмента.
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