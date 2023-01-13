На ПНТЗ установили три новых станка для улучшения работы цеха по обслуживанию оборудования

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) установил три новых станка, что позволило улучшить качество продукции ремонтно-механического цеха.Как сообщает пресс-служба предприятия, ленточнопильный, токарно-винторезный и радиально-сверлильный станки предназначены для изготовления запасных частей оборудования для основных цехов ПНТЗ, а также сменного инструмента. Так, ленточнопильный станок используется для порезки стальной заготовки под углом ноль, 45 и 60 градусов.«Новая установка позволяет автоматизировать часть операций, а также обеспечить высокую точность заданных параметров реза. Ранее процесс осуществляли только вручную на оборудовании газопламенной резки», — говорится в сообщении.Токарно-винторезный станок предназначен для обработки вращающихся деталей, сверления, расточки, нарезания резьбы. Его внедрение повысит качество изготавливаемых деталей и увеличит производительность. Третий станок позволяет сверлить отверстия диаметром до 50 мм и нарезать внутреннюю резьбу, он также оснащен автоматизированным управлением, что повышает безопасность труда и облегчает работу сотрудников.«Ремонтно-механический цех ПНТЗ ежегодно выпускает около пяти тысяч тонн запчастей, сменного оборудования и трубопрокатного инструмента для производственных подразделений завода. От точности размеров деталей, которые изготавливает цех, зависит качество трубной продукции. Обновление станочного парка призвано поддержать высокие стандарты производства завода, инвестиции в проект составили около 7,5 млн рублей», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Ранее в ремонтно-механическом цехе запустили современную наплавочную установку для восстановления деталей прокатных станов и кранового сменного оборудования. Подразделение на протяжении 90 лет обеспечивает работоспособность агрегатов и дает возможность значительно сократить расходы на закупку запчастей и инструмента.