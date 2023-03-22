Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате

УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ожиданиях на 2023 год. По ряду показателей их ожидания улучшились относительно прошлого опроса в марте. Результаты приведены на сайте регулятора в виде медианы озвученных прогнозов.



Прогноз по ВВП улучшился с минус 1,1% до минус 0,1%. Ожидания от 2024-2025 годов остались прежними. Изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит плюс 0,8%. Оценка долгосрочных темпов ВВП осталась на уровне 1,5%.



Медианный прогноз инфляции снижен на 0,1 п. п. — до 5,9%. Эксперты ожидают возврата инфляции к уровню примерно в 4% в 2024 году.



Прогноз роста номинальной зарплаты повышен на 1,3 п. п. относительно марта и составил 8,9%. На 2024-2025 годы ожидания также выросли — 7,1% (плюс 0,6 п. п.) и 6,1% (плюс 0,2 п. п.) соответственно.



Ожидания по средней ключевой ставке в 2023 году остались прежними — 7,5% годовых. Консенсус-прогноз средней ключевой ставки на 2024 год вырос на 0,2 п. п., до 7% годовых. На 2025 год — снижен на 0,1 п. п., до 6% годовых.



По безработице ожидания снизились на 0,2-0,4 п. п., до 3,7-3,8%.



Также в 2023 году аналитики ожидают более слабый курс рубля, чем говорили в марте. Они прогнозируют, что в 2023 году доллар будет стоить 76 руб., в 2024 году — 77 руб., в 2025 году — 79 руб.