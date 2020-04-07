Уральские аналитики ожидают ускорение инфляции из-за ослабления рубля

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Ослабление курса рубля, произошедшее в апреле, может привести к росту инфляции летом. Такое предположение в разговоре с УрБК сделал финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Такие вещи, а именно девальвация, проваливаются с временным лагом в три-четыре месяца, и ЦБ неоднократно нам об этом напоминал. Девальвация на инфляции сказывается примерно с такой задержкой. Поэтому я думаю, что ближе к июню мы можем это увидеть. Боюсь, что мы в следующее собрание ЦБ увидим как раз попытки повысить ключевую ставку из-за того, что прошла девальвация», — объяснил эксперт.



Добавим, что в начале апреля курс рубля начал резко слабеть: по официальному курсу Банка России, с 1 по 17 апреля долл. США подорожал с 77,32 руб. до 81,50 руб., евро — с 84,11 руб. до 90,16 руб. Инфляция, в свою очередь, по итогам марта составила 3,51% как по стране, так и по Свердловской области.