Уральские аналитики ожидают ускорение инфляции из-за ослабления рубля

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Ослабление курса рубля, произошедшее в апреле, может привести к росту инфляции летом. Такое предположение в разговоре с УрБК сделал финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Такие вещи, а именно девальвация, проваливаются с временным лагом в три-четыре месяца, и ЦБ неоднократно нам об этом напоминал. Девальвация на инфляции сказывается примерно с такой задержкой. Поэтому я думаю, что ближе к июню мы можем это увидеть. Боюсь, что мы в следующее собрание ЦБ увидим как раз попытки повысить ключевую ставку из-за того, что прошла девальвация», — объяснил эксперт.
Добавим, что в начале апреля курс рубля начал резко слабеть: по официальному курсу Банка России, с 1 по 17 апреля долл. США подорожал с 77,32 руб. до 81,50 руб., евро — с 84,11 руб. до 90,16 руб. Инфляция, в свою очередь, по итогам марта составила 3,51% как по стране, так и по Свердловской области.
УрБК, Москва, 07.04.2020. Девальвация рубля в марте на 18-19% к доллару и евро не привела к резкому ускорению инфляции ...13.03.2015 Эксперт: по итогам 2015 года инфляция может составить 20%
УрБК, Москва, 13.03.2015. Глава совета директоров МДМ Банка и бывший первый заместитель председателя Центробанка Олег ...03.06.2014 В апреле укрепление рубля к доллару США составило 2,15%, к евро — 2,3%
УрБК, Москва, 03.06.2014. В апреле этого года реальное (с учетом внешней и внутренней инфляции) укрепление рубля к ...20.03.2014 Минфин РФ: ослабление рубля может привести к ускорению темпов инфляции во втором квартале
УрБК, Москва, 20.03.2014. Ослабление рубля приведет к ускорению темпов инфляции во втором квартале, сообщил глава ...06.06.2012 Министр финансов РФ Антон Силуанов: ослабление рубля может привести к росту инфляции на 1%
УрБК, Москва, 06.06.2012. Ослабление курса рубля может привести к ускорению темпов инфляции в 2012 году на 1%, полагает ...