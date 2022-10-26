Свердловский Роспотребнадзор за год помог потребителям финансовых услуг вернуть 13,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2022 году рассмотрело 684 обращения граждан с жалобами на финансовые услуги, сообщает пресс-служба ведомства.



Из них 476 жалоб поступило на банковские организации, 69 — на страховые компании, 45 — на микрофинансовые организации, 2 — на действия платежных агентов.



В основном потребители жаловались на навязывание дополнительных платных услуг, невозврат денег при расторжении договора вклада, отказ в принятии страхового полиса заложенного имущества при ипотечном кредитовании и другое.



В результате реализации мер, направленных на восстановление имущественных прав, потребителям возмещено в досудебном и судебном порядке 13,5 млн руб.