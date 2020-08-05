«МегаФон» обеспечил мобильную связь и интернет для бизнес-центра NEBOPLAZA в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Екатеринбурге компания «МегаФон» обеспечила покрытие бизнес-центра NEBOPLAZA. Устойчивая связь и мобильный интернет есть более чем на 30 тыс. кв. м. здания. Инфраструктурный проект стал крупнейшим indoor-решением оператора на Урале наряду с «Екатеринбург Ареной».



Как сообщает пресс-служба оператора связи, для решения цифровых задач инженеры разместили в бизнес-центре NEBOPLAZA антенны связи на 200 ключевых локациях, а для обеспечения «коврового» покрытия и проникновения сигнала в любые помещения специалисты «МегаФона» проложили 600 м оптики и около 8 км фидера, помогающего передаче сигнала между элементами сети. Максимальные скорости мобильного интернета в бизнес-центре, по данным аналитиков компании, достигают 200 Мбит/с.



По словам технического руководителя «МегаФона» в Свердловской области Якова Пахоми, массивные стены и плотные отражающие панорамные стекла бизнес-центра мешают сигналу связи проникать внутрь помещения. Поэтому самым эффективным решением стала организация развернутого indoor-решения внутри помещения.



«Это гарантировало уверенный прием и высокие скорости интернета в любой зоне, включая отдаленные помещения и сложные по архитектуре пространства. Для сохранения эстетического вида площадки мы прокладывали линии связи на этапе отделочных работ, для оперативного завершения всех работ часть задач «закрывали» ночью. На сегодня — это наш самый крупный инфраструктурный проект в бизнес-сегменте», — отметил он.



Отмечается, что в результате проведенных работ уверенное телеком-покрытие было обеспечено на всех 20 этажах здания, включая холлы, залы для проведения мероприятий, коворкинговые и рекреационные зоны, многоуровневый паркинг, летнее кафе на крыше, пожарные выходы и технические этажи.



Уточняется, что в бизнес-центре NEBOPLAZA размещается первый в России технологический хаб Сбербанка, рассчитанный на 1,7 тыс. рабочих мест.