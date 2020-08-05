УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:20

«МегаФон» обеспечил мобильную связь и интернет для бизнес-центра NEBOPLAZA в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Екатеринбурге компания «МегаФон» обеспечила покрытие бизнес-центра NEBOPLAZA. Устойчивая связь и мобильный интернет есть более чем на 30 тыс. кв. м. здания. Инфраструктурный проект стал крупнейшим indoor-решением оператора на Урале наряду с «Екатеринбург Ареной».

Как сообщает пресс-служба оператора связи, для решения цифровых задач инженеры разместили в бизнес-центре NEBOPLAZA антенны связи на 200 ключевых локациях, а для обеспечения «коврового» покрытия и проникновения сигнала в любые помещения специалисты «МегаФона» проложили 600 м оптики и около 8 км фидера, помогающего передаче сигнала между элементами сети. Максимальные скорости мобильного интернета в бизнес-центре, по данным аналитиков компании, достигают 200 Мбит/с.

По словам технического руководителя «МегаФона» в Свердловской области Якова Пахоми, массивные стены и плотные отражающие панорамные стекла бизнес-центра мешают сигналу связи проникать внутрь помещения. Поэтому самым эффективным решением стала организация развернутого indoor-решения внутри помещения.

«Это гарантировало уверенный прием и высокие скорости интернета в любой зоне, включая отдаленные помещения и сложные по архитектуре пространства. Для сохранения эстетического вида площадки мы прокладывали линии связи на этапе отделочных работ, для оперативного завершения всех работ часть задач «закрывали» ночью. На сегодня — это наш самый крупный инфраструктурный проект в бизнес-сегменте», — отметил он.

Отмечается, что в результате проведенных работ уверенное телеком-покрытие было обеспечено на всех 20 этажах здания, включая холлы, залы для проведения мероприятий, коворкинговые и рекреационные зоны, многоуровневый паркинг, летнее кафе на крыше, пожарные выходы и технические этажи.

Уточняется, что в бизнес-центре NEBOPLAZA размещается первый в России технологический хаб Сбербанка, рассчитанный на 1,7 тыс. рабочих мест.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2020 «МегаФон» улучшил интернет в торговых центрах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. Специалисты «МегаФона» улучшили связь и интернет в торговых центрах «Аида» и «Гулливер» ...

11.12.2018 Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Техническую службу свердловского «МегаФона» возглавил Яков Пахоми. Об этом сообщает ...

25.04.2018 Специалисты «МегаФона» подготовили транспортные узлы Екатеринбурга к майским каникулам

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Специалисты компании «МегаФон» усилили связь на главных транспортных объектах ...

26.08.2015 «МегаФон» построил для бизнеса Урала еще 2 млн кв. метров сети

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2015. Оператор «МегаФон» с начала года усовершенствовал качество связи и скорость интернета ...

03.05.2012 В ТРЦ «Гринвич» внедрена современная система для уверенного приема сигнала сотовой связи МТС

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2012. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» внедрена современная антенно-распределенная ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (487)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18