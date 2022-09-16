«Россети Урал» — «Екатеринбург» направят на ремонтную кампанию 0,5 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В «Россети Урал» — «Екатеринбург» стартует активная фаза ремонтной кампании эксплуатируемого электросетевого комплекса. В 2023 году общий объем финансирования программы составит около 0,5 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба компании, в рамках утвержденного плана будут проведены комплексные ремонты на пяти подстанциях с напряжением 35 кВ и выше. В их числе — «Спортивная», «Труд», «Академическая», «ВИЗ» и «Фильтровальная». На этих подстанциях будет отремонтировано силовое оборудование, коммутационные аппараты, проведено обслуживание устройств релейной защиты и оборудования технологической связи.



Помимо этого, в текущем году энергетики отремонтируют 37,5 км линий электропередачи уровнем напряжения 0,4 кВ и выше, включая замену 478 опорно-стержневых изоляторов и 156 опор. Также запланирован ремонт 57 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с напряжением 6-20 кВ.



Отмечается, что основные работы будут проходить в Орджоникидзевском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Верх-Исетском, Чкаловском и Ленинском районах. Выполненные ремонты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей по ул. Куйбышева, Московская, Белинского, Машинная, Луганская, в микрорайонах Ботанический, Академический, Калиновский, а также на ВИЗе и других территориях города.



Также отдельное внимание будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. В этом году запланирована расчистка 46,2 га.



По словам главного инженера компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгения Мальцева, главными целями ремонтной кампании являются подготовка оборудования к работе в период повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий, обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса, минимизация условий для возникновения технологических нарушений и ограничений электроснабжения потребителей. К 30 сентября все запланированные работы на основном силовом оборудовании будут завершены.



Помимо этого, в октябре качество подготовки компании к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период проверит специальная комиссия. В ее состав войдут представители Ростехнадзора, МЧС и министерства энергетики и ЖКХ региона.



Отмечается, что проведение плановых ремонтных работ может сопровождаться временным частичным или полным ограничением электроснабжения потребителей. Ознакомиться с графиком плановых отключений электроэнергии можно на сайте электросетевой компании, а также по телефону контактного центра поддержки клиентов 8-800-2200-220.