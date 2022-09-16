«Россети Урал» — «Екатеринбург» направят на ремонтную кампанию 0,5 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В «Россети Урал» — «Екатеринбург» стартует активная фаза ремонтной кампании эксплуатируемого электросетевого комплекса. В 2023 году общий объем финансирования программы составит около 0,5 млрд руб.
Как сообщает пресс-служба компании, в рамках утвержденного плана будут проведены комплексные ремонты на пяти подстанциях с напряжением 35 кВ и выше. В их числе — «Спортивная», «Труд», «Академическая», «ВИЗ» и «Фильтровальная». На этих подстанциях будет отремонтировано силовое оборудование, коммутационные аппараты, проведено обслуживание устройств релейной защиты и оборудования технологической связи.
Помимо этого, в текущем году энергетики отремонтируют 37,5 км линий электропередачи уровнем напряжения 0,4 кВ и выше, включая замену 478 опорно-стержневых изоляторов и 156 опор. Также запланирован ремонт 57 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с напряжением 6-20 кВ.
Отмечается, что основные работы будут проходить в Орджоникидзевском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Верх-Исетском, Чкаловском и Ленинском районах. Выполненные ремонты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей по ул. Куйбышева, Московская, Белинского, Машинная, Луганская, в микрорайонах Ботанический, Академический, Калиновский, а также на ВИЗе и других территориях города.
Также отдельное внимание будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. В этом году запланирована расчистка 46,2 га.
По словам главного инженера компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгения Мальцева, главными целями ремонтной кампании являются подготовка оборудования к работе в период повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий, обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса, минимизация условий для возникновения технологических нарушений и ограничений электроснабжения потребителей. К 30 сентября все запланированные работы на основном силовом оборудовании будут завершены.
Помимо этого, в октябре качество подготовки компании к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период проверит специальная комиссия. В ее состав войдут представители Ростехнадзора, МЧС и министерства энергетики и ЖКХ региона.
Отмечается, что проведение плановых ремонтных работ может сопровождаться временным частичным или полным ограничением электроснабжения потребителей. Ознакомиться с графиком плановых отключений электроэнергии можно на сайте электросетевой компании, а также по телефону контактного центра поддержки клиентов 8-800-2200-220.
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили ремонты на 28 подстанциях (ПС) ...21.07.2022 «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили свою ремонтную кампанию более чем на 60%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») подвели промежуточные итоги ...20.08.2020 Энергетики компании «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения почти 50 тыс. жителей Челябинской области
УрБК, Челябинск, 20.08.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения 49 ...19.03.2014 Энергетики ОАО «ЕЭСК» перешли к основному этапу ремонтной кампании 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. С установлением стабильной положительной температуры в дневное время специалисты ...23.01.2014 ОАО «ЕЭСК» в 2014 году потратит 170 млн руб. на ремонт электросетевого оборудования
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2014. Екатеринбургская электросетевая компания начала ремонтную программу 2014 года, которая ...