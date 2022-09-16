УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:39

«Россети Урал» — «Екатеринбург» направят на ремонтную кампанию 0,5 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В «Россети Урал» — «Екатеринбург» стартует активная фаза ремонтной кампании эксплуатируемого электросетевого комплекса. В 2023 году общий объем финансирования программы составит около 0,5 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках утвержденного плана будут проведены комплексные ремонты на пяти подстанциях с напряжением 35 кВ и выше. В их числе — «Спортивная», «Труд», «Академическая», «ВИЗ» и «Фильтровальная». На этих подстанциях будет отремонтировано силовое оборудование, коммутационные аппараты, проведено обслуживание устройств релейной защиты и оборудования технологической связи.

Помимо этого, в текущем году энергетики отремонтируют 37,5 км линий электропередачи уровнем напряжения 0,4 кВ и выше, включая замену 478 опорно-стержневых изоляторов и 156 опор. Также запланирован ремонт 57 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с напряжением 6-20 кВ.

Отмечается, что основные работы будут проходить в Орджоникидзевском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Верх-Исетском, Чкаловском и Ленинском районах. Выполненные ремонты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей по ул. Куйбышева, Московская, Белинского, Машинная, Луганская, в микрорайонах Ботанический, Академический, Калиновский, а также на ВИЗе и других территориях города.

Также отдельное внимание будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. В этом году запланирована расчистка 46,2 га.

По словам главного инженера компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгения Мальцева, главными целями ремонтной кампании являются подготовка оборудования к работе в период повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий, обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса, минимизация условий для возникновения технологических нарушений и ограничений электроснабжения потребителей. К 30 сентября все запланированные работы на основном силовом оборудовании будут завершены.

Помимо этого, в октябре качество подготовки компании к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период проверит специальная комиссия. В ее состав войдут представители Ростехнадзора, МЧС и министерства энергетики и ЖКХ региона.

Отмечается, что проведение плановых ремонтных работ может сопровождаться временным частичным или полным ограничением электроснабжения потребителей. Ознакомиться с графиком плановых отключений электроэнергии можно на сайте электросетевой компании, а также по телефону контактного центра поддержки клиентов 8-800-2200-220.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.09.2022 Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили надежность электроснабжения в пяти районах города

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили ремонты на 28 подстанциях (ПС) ...

21.07.2022 «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили свою ремонтную кампанию более чем на 60%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») подвели промежуточные итоги ...

20.08.2020 Энергетики компании «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения почти 50 тыс. жителей Челябинской области

УрБК, Челябинск, 20.08.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения 49 ...

19.03.2014 Энергетики ОАО «ЕЭСК» перешли к основному этапу ремонтной кампании 2014 года

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. С установлением стабильной положительной температуры в дневное время специалисты ...

23.01.2014 ОАО «ЕЭСК» в 2014 году потратит 170 млн руб. на ремонт электросетевого оборудования

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2014. Екатеринбургская электросетевая компания начала ремонтную программу 2014 года, которая ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (487)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18