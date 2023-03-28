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Вчера, 09:58

В Госдуме предложили удвоить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках

УрБК, Москва, 20.04.2023. Депутаты профильного комитета Госдумы обратились в Минстрой РФ с предложением удвоить максимальный размер кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст письма.

Сейчас лимит составляет 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионах — 6 млн руб. Депутаты аргументируют свое предложение ростом цен на квартиры: за последний год квадратный метр жилья в миллионниках в среднем подорожал на 15%. Стоимость двух- и трехкомнатных квартир в таких городах уже может превышать установленные пределы в 6 и 12 млн руб., отмечают авторы инициативы.

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