Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 20 коп.

УрБК, Москва, 20.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 5 коп., до 81,65 руб., евро снизился на 20 коп., до 89,37 руб.