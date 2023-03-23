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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 106,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. По состоянию на 17 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 380 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,6%.

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