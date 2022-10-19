Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные регулятора.
Число выявленных нелегальных кредиторов за год выросло почти в три раза (со 171 до 503). При этом количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось на 43% (со 356 до 204).
В целом за квартал ЦБ выявил 1 тыс. 159 субъектов нелегальной деятельности. Это на 25% больше, чем годом ранее.
Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. В ...19.10.2022 В России за девять месяцев выявлено около 1,5 тыс. финансовых пирамид
УрБК, Москва, 19.10.2022. Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками ...16.02.2022 Количество выявленных ЦБ РФ нелегальных компаний в 2021 году выросло на 73%
УрБК, Москва, 16.02.2022. В 2021 году ЦБ РФ выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, ...19.05.2021 Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид
УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...