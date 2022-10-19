УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные регулятора.

Число выявленных нелегальных кредиторов за год выросло почти в три раза (со 171 до 503). При этом количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось на 43% (со 356 до 204).

В целом за квартал ЦБ выявил 1 тыс. 159 субъектов нелегальной деятельности. Это на 25% больше, чем годом ранее.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:00 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...

19.10.2022 В России за девять месяцев выявлено около 1,5 тыс. финансовых пирамид

Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. В ...

16.02.2022 Количество выявленных ЦБ РФ нелегальных компаний в 2021 году выросло на 73%

УрБК, Москва, 16.02.2022. В 2021 году ЦБ РФ выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, ...

19.05.2021 Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...

10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (441)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18