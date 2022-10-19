Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные регулятора.



Число выявленных нелегальных кредиторов за год выросло почти в три раза (со 171 до 503). При этом количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось на 43% (со 356 до 204).



В целом за квартал ЦБ выявил 1 тыс. 159 субъектов нелегальной деятельности. Это на 25% больше, чем годом ранее.