В креативном центре «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка Эдуарда Кубенского «Чудь белоглазая»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В креативном центре «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка глиняной миниатюры художника и архитектора Эдуарда Кубенского «Чудь белоглазая». На выставке представлены концепт-арты проекта, графика художника, сами глиняные скульптуры, а также разнообразный мерч, связанный с проектом.
Основу коллекции составляют маленькие условно антропоморфные миниатюры «чуди белоглазой» — древнего народа из северных легенд.
«Некоторые считают, что чудь превратилась в злых духов, но мы не верим в это. Мы верим, что они живут на болотах, питаются клюквой, а ночью любуются звездами. Они совершенно безобидны, и их единственное богатство — любовь, которую они дарят всем», — рассказывают организаторы.
Все экспонаты коллекции можно приобрести. Выставка продолжится в «Домне» до 19 мая 2023 года. Показ проходит при поддержке фабрики «Таволожская керамика» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
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