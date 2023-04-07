В креативном центре «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка Эдуарда Кубенского «Чудь белоглазая»

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В креативном центре «Домна» 6 апреля состоялась презентация очередной книги из ...

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...

В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...