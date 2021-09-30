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Вчера, 13:56

В Свердловской области завершается подготовка к посевной кампании

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В Свердловской области завершается подготовка к посевной кампании. В рамках нее будет засеяно 782,6 тыс. гектаров. Из них на яровой сев (зерновые и зернобобовые культуры) придется 65-70% площадей. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге региональный министр АПК Анна Кузнецова.

По словам главы ведомства, хотя урожайность по большей части зависит от погоды, на Среднем Урале предусмотрены целевые показатели. По зерну это 690 тыс. т, по картофелю — 252 тыс. т, по овощам открытого грунта — 44 тыс., по кормам — минимум 30 центнеров на условную голову. При их расчете применялись многолетние результаты, поскольку прошлый год был рекордным.

«Министерство, как главный распорядитель бюджетных средств, в этом году планирует направить сельхозтоваропроизводителям порядка 5 млрд руб. Это достаточно серьезная сумма для областного бюджета. Мы один из немногих регионов, который к федеральной поддержке в агросекторе существенно добавляет средства областного бюджета. Если совсем грубо: на 1 руб. федеральных субсидий мы добавляем 4 руб. местных денег», — добавила министр.

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