Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 19.04.2023. По состоянию на 11.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 627 пунктов. С момента открытия торгов 19 апреля этот показатель вырос на 0,42%.
Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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