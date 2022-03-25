Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 19.04.2023. По состоянию на 11.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 627 пунктов. С момента открытия торгов 19 апреля этот показатель вырос на 0,42%.



Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.